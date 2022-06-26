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Террор, манипуляции и фейки России: что происходит на оккупированных территориях

Новина українською →
Украина, Воскресенье 26 июня 2022 18:44
Террор, манипуляции и фейки России: что происходит на оккупированных территориях Фото: Россия запугивает жителей оккупированных территорий и распространяет фейки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия на временно оккупированных территориях Украины терроризирует местное население. Кроме того, РФ активно распространяет фейки и манипуляции, чтобы запугать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Херсонская и Запорожская область

На юге Украины оккупанты пытаются найти партизан и усилить давление на население. В частности, в Энергодаре российские военные похищают работников Запорожской АЭС и жителей города. Родственников и самих пленных шантажируют.

Фермеры из Херсонской области вынуждены выбрасывать свою продукцию на свалки. Предпринимателей не пропускают на территории Украины. Им разрешают выехать только в Крым, где продукцию можно продать по заниженным ценам.

Донецкая и Луганская области

Оккупанты распространяют фейк о планах ВСУ взорвать дамбу водохранилища в Курахово, а затем якобы обвинить в этом российских боевиков.

В захваченном Северодонецке приостановили эвакуацию из "Азота". Армия РФ заявляет, что причиной этого якобы стали обстрелы со стороны украинских военных.

Харьковская область

Российская пропаганда распространяет очередной фейк, что подразделение "Кракен" заминировало здание Первой детской городской больнице для дальнейшего подрыва, чтобы обвинить в этом РФ.

Ранее мы сообщали, что оккупанты в Энергодаре похищают мирных жителей для заработка. За освобождение одного пленного они требуют до 50 тысяч гривен.

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