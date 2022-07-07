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У Кремінній окупанти розстрілюють людей посеред вулиць, - Гайдай

Фото: в Кремінній окупанти розстрілюють людей посеред вулиць (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові в окупованій Кремінній розстрілюють людей з проукраїнською позицією посеред вулиць. В цьому їм допомагають місцеві колаборанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Усім відомо, що росіяни переслідують місцевих жителів з проукраїнською позицією, або тих, хто просто відмовляється співпрацювати з окупантами. У Кремінній терор досяг такого рівня, що людей розстрілюють прямо на вулиці. Допомагають в цьому місцеві колаборанти, які здають населення з проукраїнською позицією, вказують точні адреси", - розповів Гайдай.

За його словами, тих, хто не хоче співпрацювати з окупантами, змушують виходити шляхом погроз.

"Наприклад, мова про людей, без яких неможливо обійтися у сфері адміністрації чи економіки. Чоловіки, які погоджуються, зазвичай отримують повістки", - каже Гайдай.

Додамо, Росія на тимчасово окупованих територіях України продовжує тероризувати місцеве населення. Крім того, РФ активно поширює фейки й маніпуляції, аби залякати українців.

Нагадаємо, нещодавно СБУ перехопила чергову розмову російських військових. В ній окупант вихваляється тим, як добивав поранених українців.

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