ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина, є поранені, - ЗМІ

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:49
UA EN RU
В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина, є поранені, - ЗМІ Ілюстративне фото: є постраждалі внаслідок стрілянини (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування сталася стрілянина. Поранення отримали двоє людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис головного редактора "Кременчуцької газети" Олега Булашева.

"В Кременчуцькому РТЦК сталася стрілянина. Двоє людей поранено. Подробиці повідомлю згодом", - написав він.

Інших деталей інциденту поки що не розголошували. Правоохоронні органи ситуацію не коментували. Хто саме отримав поранення, працівники ТЦК, або військовозобов'язані - невідомо.

Нагадаємо, в Одесі вранці 30 жовтня стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок інциденту працівники ТЦК були биті, а їх "бусик" перекинули.

17 жовтня в Тернопільській області стався напад на працівників територіального центру комплектування. Двоє чоловіків підрізали службовий автомобіль ТЦК і допомогли військовозобов'язаному втекти з машини. Одного з працівників ТЦК при цьому нібито травмували - на його ногу наїхало авто.

До цього в населеному пункті Княжичі Броварського району під час перевірки військово-облікових документів місцеві жителі вступили в конфлікт із поліцейськими та військовими. Одного з поліцейських побила жінка.

А на початку вересня конфлікт з працівниками ТЦК спалахнув на Волині. Під час "перевірки документів" виникла бійка, в результаті якої одного з працівників ТЦК роззброїли та зламали йому руку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кременчук ТЦК Мобілізація в Україні
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні