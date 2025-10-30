ua en ru
В Кременчугском РТЦК произошла стрельба, есть раненые, - СМИ

Украина, Четверг 30 октября 2025 17:49
В Кременчугском РТЦК произошла стрельба, есть раненые, - СМИ Иллюстративное фото: есть пострадавшие в результате стрельбы (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кременчугском районном территориальном центре комплектования произошла стрельба. Ранения получили два человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного редактора "Кременчугской газеты" Олега Булашева.

"В Кременчугском РТЦК произошла стрельба. Два человека ранены. Подробности сообщу позже", - написал он.

Других деталей инцидента пока не разглашали. Правоохранительные органы ситуацию не комментировали. Кто именно получил ранения, работники ТЦК, или военнообязанные - неизвестно.

Напомним, в Одессе утром 30 октября произошел конфликт между грузчиками складских баз и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента работники ТЦК были избиты, а их "бусик" перевернули.

17 октября в Тернопольской области произошло нападение на работников территориального центра комплектования. Двое мужчин подрезали служебный автомобиль ТЦК и помогли военнообязанному убежать из машины. Одного из работников ТЦК при этом якобы травмировали - на его ногу наехало авто.

До этого в населенном пункте Княжичи Броварского района во время проверки военно-учетных документов местные жители вступили в конфликт с полицейскими и военными. Одного из полицейских избила женщина.

А в начале сентября конфликт с работниками ТЦК вспыхнул на Волыни. Во время "проверки документов" возникла драка, в результате которой одного из работников ТЦК разоружили и сломали ему руку.

Кременчуг ТЦК Мобилизация в Украине
