На Тернопільщині автівку ТЦК підрізали на позашляховику і "відбили" мобілізованого

Сьогодні, 17 жовтня, на Тернопільщині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Під час нападу вони допомогли втекти військовозобов’язаному зі службового авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Тернопільської області .

Інцидент відбувся поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району. Службове авто ТЦК підрізали невідомі на Mercedes-Benz G-Class, після чого вони допомогли втекти чоловіку, якого мали доставити до навчального центру.

Під час нападу співробітник ТЦК отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля зловмисників.

В межах проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили маршрути руху нападників, які пересувалися на двох різних автомобілях.

Поліцейські затримали поблизу села Застіноче одного із нападників - 38-річного жителя міста Бучач. Згодом поблизу Чорткова затримали іншого фігуранта - 48-річного жителя Бучача.

Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років тюрми за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.