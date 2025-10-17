На Тернопільщині автівку ТЦК підрізали на позашляховику і "відбили" мобілізованого
Сьогодні, 17 жовтня, на Тернопільщині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування (ТЦК). Під час нападу вони допомогли втекти військовозобов’язаному зі службового авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Тернопільської області.
Інцидент відбувся поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району. Службове авто ТЦК підрізали невідомі на Mercedes-Benz G-Class, після чого вони допомогли втекти чоловіку, якого мали доставити до навчального центру.
Під час нападу співробітник ТЦК отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля зловмисників.
В межах проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили маршрути руху нападників, які пересувалися на двох різних автомобілях.
Поліцейські затримали поблизу села Застіноче одного із нападників - 38-річного жителя міста Бучач. Згодом поблизу Чорткова затримали іншого фігуранта - 48-річного жителя Бучача.
Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років тюрми за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в четвер, 16 жовтня, на Хмельниччині між місцевими мешканками та військовослужбовцями ТЦК сталася сутичка.
Під час нападу на автомобіль водій почав здавати назад і кілька жінок впали. Згідно з чутками, одна з них зламала руку. При цьому військовослужбовцю ТЦК розбили ніс.
Зазначимо, у серпні у Волинській області стався схожий випадок. Тоді натовп людей напав на авто ТЦК у селі Соловичі.