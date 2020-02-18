В Кременчуге на остановке произошла стрельба, есть жертва

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Между двумя группами мужчин произошел конфликт

Во вторник, 18 февраля, в городе Кременчуге Полтавской области на остановке общественного транспорта произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции.

Как сообщается, между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый достал пистолет и сделал несколько выстрелов в упор.

В результате потерпевший получил огнестрельные ранения и скончался в больнице.

Для задержания подозреваемого подняли весь личный состав полиции города и ориентировали все наряды полиции области.

В результате были задержаны предполагаемый подозреваемый, 1988 года рождения, и другие лица, которые могут быть причастны к убийству.

По данному происшествию было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек.

РБК-Украина сообщало, что в Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

Также в ноябре прошлого года в Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека. Возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.