В Киеве произошла стрельба в спортзале

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы в Киеве пострадал человек

В Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

"Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве вечером в среду, 12 февраля, спецназовцы на мосту Метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца.

Похожая ситуация произошла в Харькове. Патрульный стрелял в автомобиль для того, чтобы его остановить, в результате чего пострадал человек. Задержан командир одной из рот Управление патрульной полиции в Харьковской области.

Решается вопрос о сообщение задержанному патрульном о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения и отстранении его от должности.