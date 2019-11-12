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В Киеве произошла стрельба

Новости » Происшествия     12.11.2019 - 15:39
В Киеве произошла стрельба
Фото: место стрельбы (npu.gov.ua)

Заявитель сообщил, что услышал выстрелы, после чего обнаружил раненого соседа

В Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Как отмечается, возле дома между двумя мужчинами возникла словесная перепалка. Впоследствии один из них осуществил несколько выстрелов в сторону своего оппонента, после чего скрылся на автомобиле.

В результате стрельбы пострадал 33-летний мужчина. Полиция сейчас ищет стрелявшего. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Харькове полицейский отдела в метрополитене открыл стрельбу на станции. Спецподразделение полиции задержало его.

РБК-Украина писало, что 1 ноября в Киеве обстреляли скоростной трамвай. А также на трассе Одесса-Киев возле села Дачное вблизи поста полиции неизвестные устроили стрельбу.

Отметим, полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Херсоне, в результате которой пострадали двое людей. 3 октября в центре Херсона вооруженные неизвестные устроили стрельбу, в результате были ранены двое мужчин. Неизвестные стреляли из автомобиля и скрылись с места происшествия.

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