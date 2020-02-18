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У Кременчуці на зупинці сталася стрілянина, є жертва

Новини » Надзвичайні події     18.02.2020 - 22:06
У Кременчуці на зупинці сталася стрілянина, є жертва
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Між двома групами чоловіків стався конфлікт

У вівторок, 18 лютого, в місті Кременчуці Полтавської області на зупинці громадського транспорту сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління Національної поліції.

Як повідомляється, між двома групами чоловіків стався конфлікт, в ході якого підозрюваний дістав пістолет і зробив кілька пострілів в упор.

В результаті потерпілий отримав вогнепальні поранення і помер у лікарні.

Для затримання підозрюваного підняли весь особовий склад поліції міста і орієнтували всі наряди поліції області.

В результаті були затримані передбачуваний підозрюваний, 1988 року народження, та інші особи, які можуть бути причетні до вбивства.

По даному випадку було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Металістів сталася стрілянина в спортзалі, в результаті якої постраждала людина.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві ввечері в середу, 12 лютого, спецназівці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоб зупинити озброєного втікача.

Також у листопаді минулого року в Києві на вулиці Боровій відбулася стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людини. Біля будинку між двома чоловіками виникла словесна перепалка. Згодом один із них здійснив кілька пострілів у бік свого опонента, після чого зник на автомобілі.

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