В Киеве полиция открыла стрельбу на мосту Метро, задерживая беглеца

Фото: задержание злоумышленника в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

В результате стрельбы потерпевших и жертв нет, беглеца задержали

В Киеве вечером в среду,12 февраля, спецназовцы на мосту метро открыли стрельбу по колесам автомобиля, чтобы остановить вооруженного беглеца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

На территории Днепровского района сотрудники полка полиции особого назначения номер 1 на Броварском проспекте остановили автомобиль для проверки документов. Один из правоохранителей заметил в салоне автомобиля пистолет. При этом водитель, общаясь с полицейскими, заметно нервничал, а потом нажал на педаль газа и начал убегать.

"В этот момент другой спецназовец запрыгнул в машину правонарушителя и пытался его остановить. Наряд полиции начал преследовать водителя-беглеца, при этом его предупредили о применении табельного огнестрельного оружия для остановки машины. Однако беглец не реагировал на законные требования и предупреждения полицейских. В результате спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля", - отметили в полиции.

Фото: задержание злоумышленника в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Беглеца остановили на мосту Метро. Им оказался гражданин другого государства, 1981 года рождения. В салоне эксперты обнаружили предмет, похожий на пистолет, который отправят на экспертизу.

В результате применения оружия никто не пострадал.

Напомним, подобная история случилась в Киеве 6 февраля. Тогда автомобиль Subaru ночью устроил погоню по левому берегу в Дарницком районе и перестрелку с полицией. Погоня проходила рядом со станциями метро "Осокорки", "Позняки", "Харьковская". Также водитель успел проехаться по Южному мосту в направлении Борисполя. В салоне было двое мужчин. Одного из них задержала полиция, второй сбежал.