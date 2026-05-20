UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Кредитна картка чи готівковий кредит: експерт пояснив, що вигідніше для щоденних витрат

09:20 20.05.2026 Ср
2 хв
Чому пільговий період може зекономити гроші та який кредитний платіж вважається критичним для бюджету
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: експерт пояснив, який кредит безпечніший для щоденних витрат (РБК-Україна)

Для щоденних витрат кредитна картка зазвичай вигідніша за готівковий кредит.
Причина – пільговий період без відсотків. Водночас безпечне кредитне навантаження залежить не лише від доходу, а й від базових витрат.

Головне:

  • Кредитна картка має пільговий період до 45 днів.
  • Щомісячний кредитний платіж не має перевищувати 50% доходу.
  • Людям із невеликими зарплатами складніше безпечно обслуговувати кредити.
  • Прострочення навіть на один день шкодить кредитній історії.

Для щоденних витрат експерт радить використовувати саме кредитну картку, а не готівковий кредит.

За його словами, головна перевага кредитної картки – пільговий період без нарахування відсотків. Залежно від банку, він може тривати від 28 до 45 днів.

Водночас готівкові кредити такого пільгового періоду не мають.

Окремо експерт пояснив, яке кредитне навантаження вважається безпечним для людини. За його словами, універсального відсотка не існує, адже все залежить від рівня доходу та витрат.

"У класичній теорії йдеться про 50%. Тобто щомісячний платіж не має перевищувати половину доходу", – пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що для людини із зарплатою 20 тисяч гривень довгостроковий кредит може стати надто великим навантаженням через необхідність покривати базові витрати – продукти, комунальні послуги та транспорт.

Він також звернув увагу на важливість кредитної історії. Прострочення платежу навіть на один день, за його словами, є гіршим за повну відсутність кредитного минулого.

"Відсутність історії лише насторожує банки. А прострочення – це вже порушення умов договору", – додав експерт.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Особисті фінансиФінанси