Кредитная карта или наличный кредит: эксперт объяснил, что выгоднее для ежедневных расходов

Главное:

Кредитная карта имеет льготный период до 45 дней.

Ежемесячный кредитный платеж не должен превышать 50% дохода.

Людям с небольшими зарплатами сложнее безопасно обслуживать кредиты.

Просрочка даже на один день вредит кредитной истории.

Для ежедневных расходов эксперт советует использовать именно кредитную карту, а не наличный кредит.

По его словам, главное преимущество кредитной карты - льготный период без начисления процентов. В зависимости от банка, он может длиться от 28 до 45 дней.

В то же время наличные кредиты такого льготного периода не имеют.

Отдельно эксперт объяснил, какая кредитная нагрузка считается безопасной для человека. По его словам, универсального процента не существует, ведь все зависит от уровня дохода и расходов.

"В классической теории речь идет о 50%. То есть ежемесячный платеж не должен превышать половину дохода", - пояснил он.

В то же время эксперт отметил, что для человека с зарплатой 20 тысяч гривен долгосрочный кредит может стать слишком большой нагрузкой из-за необходимости покрывать базовые расходы - продукты, коммунальные услуги и транспорт.

Он также обратил внимание на важность кредитной истории. Просрочка платежа даже на один день, по его словам, хуже полного отсутствия кредитного прошлого.

"Отсутствие истории только настораживает банки. А просрочка - это уже нарушение условий договора", - добавил эксперт.