Кредитная карта или наличный кредит: эксперт объяснил, что выгоднее для ежедневных расходов

09:20 20.05.2026 Ср
2 мин
Почему льготный период может сэкономить деньги и какой кредитный платеж считается критическим для бюджета
aimg Анастасия Мацепа aimg Андрей Шевчишин Эксперт
Фото: эксперт объяснил, какой кредит безопаснее для ежедневных расходов (РБК-Украина)
Для ежедневных расходов кредитная карта обычно выгоднее наличного кредита.
Причина - льготный период без процентов. При этом безопасная кредитная нагрузка зависит не только от дохода, но и от базовых расходов.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Главное:

  • Кредитная карта имеет льготный период до 45 дней.
  • Ежемесячный кредитный платеж не должен превышать 50% дохода.
  • Людям с небольшими зарплатами сложнее безопасно обслуживать кредиты.
  • Просрочка даже на один день вредит кредитной истории.

Для ежедневных расходов эксперт советует использовать именно кредитную карту, а не наличный кредит.

По его словам, главное преимущество кредитной карты - льготный период без начисления процентов. В зависимости от банка, он может длиться от 28 до 45 дней.

В то же время наличные кредиты такого льготного периода не имеют.

Отдельно эксперт объяснил, какая кредитная нагрузка считается безопасной для человека. По его словам, универсального процента не существует, ведь все зависит от уровня дохода и расходов.

"В классической теории речь идет о 50%. То есть ежемесячный платеж не должен превышать половину дохода", - пояснил он.

В то же время эксперт отметил, что для человека с зарплатой 20 тысяч гривен долгосрочный кредит может стать слишком большой нагрузкой из-за необходимости покрывать базовые расходы - продукты, коммунальные услуги и транспорт.

Он также обратил внимание на важность кредитной истории. Просрочка платежа даже на один день, по его словам, хуже полного отсутствия кредитного прошлого.

"Отсутствие истории только настораживает банки. А просрочка - это уже нарушение условий договора", - добавил эксперт.

Читайте также: Кредитки, долги и сбережения: с чего начинать финансовую стабильность

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

