Кредит ЕС на 90 млрд евро не пойдет на зарплаты украинским военным: в чем причина

Средства кредита от Евросоюза для Украины на 90 млрд евро не могут быть использованы на выплату зарплат военнослужащим. Эти расходы должны покрываться Украиной за счет внутренних бюджетных поступлений.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на комментарий пресс-службы Еврокомиссии в ответ на запрос издания.

"Существенные изменения в планах государственных расходов (например, увеличение расходов на персонал в сфере обороны), выходящие за рамки согласованной бюджетной траектории по программе МВФ и бюджету на 2026 год, должны сопровождаться дополнительными ресурсами, прежде всего за счет увеличения внутренних доходов бюджета", - говорится в комментарии.

При этом в ЕК отметили, что вопрос об увеличении выплат военным может потребовать принятия Верховной Радой изменений в бюджет и обсуждения с Международным валютным фондом в контексте действующей кредитной программы МВФ.

Украина с прошлого года пыталась договориться с Еврокомиссией о финансировании зарплат военнослужащим за счет кредита ЕС. В СМИ даже появлялась информация о согласовании этого вопроса.

В начале мая источники РБК-Украина, знакомые с результатами переговоров, говорили, что ЕС заняла в этом вопросе довольно жесткую позицию и не дает согласия использовать средства кредита на выплаты военным.

На что пойдет кредит ЕС

90 млрд евро кредитных средств от ЕС будут предоставлены по двум каналам: 30 млрд евро - на бюджетную поддержку и 60 млрд евро - на инвестиции в оборонную промышленность.

"Направление бюджетной поддержки поможет поддерживать предоставление основных государственных услуг. Оно не привязано к каким-либо конкретным расходам, а предназначено для покрытия срочных финансовых потребностей Украины. Важно, чтобы бюджетная траектория Украины оставалась в соответствии с обязательствами по программе МВФ, в частности по обеспечению устойчивости государственного долга", - отметили в ЕК.

Финансирование будет идти через программы Ukraine Facility и Macro-Financial Assistance (MFA)

В рамках Ukraine Facility за счет кредитных средств будет обеспечиваться поддержка отраслей двойного назначения - с гражданским и оборонным применением.

К ним относятся производство беспилотников нового поколения, передовые навигационные и коммуникационные системы, авиационные и космические технологии, а также ключевые металлургические мощности.

"Эти отрасли будут играть важную роль в поддержке будущей экономики Украины и ее долгосрочной устойчивости", - отметили в ЕК.

Оборонное направление USL (Ukraine Financing Strategy) предназначено для финансирования закупок оборонной продукции у украинской промышленности, а также у производителей из ЕС и стран Европейской экономической зоны и Европейской ассоциации свободной торговли, а при наличии обоснования - и из других третьих стран.

"Этот компонент не может финансировать военные расходы, такие как зарплаты военнослужащих", - резюмировали в Еврокомиссии.