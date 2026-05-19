Кредит или оплата частями: что выгоднее и как не попасть в долговую ловушку

Кредитная карта с льготным периодом, рассрочка на технику и перекрытие старых долгов новыми кредитами – инструменты, которыми украинцы пользуются все чаще. В то же время неправильная кредитная нагрузка или микрозаймы могут быстро превратиться в долговую ловушку.

Что выгоднее для ежедневных расходов, когда кредит оправдан и как распознать "токсичные" займы, – в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин .

Главное:

Карта против наличных денег: Кредитка выгоднее для ежедневных расходов, так как имеет льготный период без процентов (28-45 дней), в отличие от наличного кредита.

Кредитка выгоднее для ежедневных расходов, так как имеет льготный период без процентов (28-45 дней), в отличие от наличного кредита. Риски для зарплаты: Отдавать 50% дохода за кредит – опасно. При средней зарплате в Украине (23,5 тыс. грн после налогов) платить за долг 11 тыс. грн является очень рискованным решением.

Отдавать 50% дохода за кредит – опасно. При средней зарплате в Украине (23,5 тыс. грн после налогов) платить за долг 11 тыс. грн является очень рискованным решением. Когда брать технику: Кредит на iPhone или ноутбук оправдан только для работы (создания дохода) или для фиксации цены во время инфляции. Брать займы на развлечения не стоит.

Кредит на iPhone или ноутбук оправдан только для работы (создания дохода) или для фиксации цены во время инфляции. Брать займы на развлечения не стоит. Главные табу: Нельзя брать деньги у "черных" компаний без лицензии НБУ и постоянно перекрывать один микрозайм другим – это ведет к кабале.

Нельзя брать деньги у "черных" компаний без лицензии НБУ и постоянно перекрывать один микрозайм другим – это ведет к кабале. Просрочка и история: Просрочить платеж даже на один день - хуже для кредитной истории, чем вообще не иметь кредитного прошлого.

Просрочить платеж даже на один день - хуже для кредитной истории, чем вообще не иметь кредитного прошлого. Что делать при форс-мажоре: В случае потери работы нужно уведомить банк в первый же день. Гасить старый кредит новым стоит только тогда, когда процентная ставка значительно ниже.

– Кредитная карта или наличный кредит: что выгоднее использовать для ежедневных расходов?

– Кредитная карта, потому что банки дают возможность получить беспроцентный льготный период. В зависимости от банка, это может быть от 28 до 45 дней.

В то время как наличный кредит всегда без льготного периода.

– Какой процент от месячного дохода считается безопасным для выплаты кредита, чтобы не ухудшить качество жизни?

– На самом деле такого процента нет. Доходы у всех разные. Мы не можем сказать, что для человека, который зарабатывает 20 000 гривен, и для человека с зарплатой 100 000 гривен будут одинаковые проценты.

Человек с зарплатой 20 000 гривен вряд ли сможет долгосрочно обслуживать кредит, потому что не останется средств на базовые потребности: продукты, коммунальные услуги, проезд до работы.

В классической теории речь идет о 50%. То есть ежемесячный платеж не должен превышать половину дохода.

Если мы говорим о средней зарплате в Украине – это чуть больше 35 000 гривен. После налогов и военного сбора остается примерно 23,5 тысячи гривен. Отдать 11 тысяч за кредит и оставить себе столько же на жизнь – это очень смелое решение.

– Кредит на технику (iPhone или ноутбук): в каких случаях это оправданная инвестиция, а когда – финансовая ошибка?

– Кредит на технику оправдан, когда эта техника будет использоваться для создания денежного потока. Это так называемые капитальные инвестиции.

Например, когда вы покупаете ноутбук или телефон для работы или автомобиль, который будет приносить доход.

Если же техника покупается для развлечений, то лично я против развлечений в кредит.

Если техника сломалась и вам срочно нужно ее заменить, тогда можно воспользоваться кредитом или рассрочкой. Тем более сейчас многие магазины дают льготные периоды или "оплату частями".

Иногда это даже выгодно, особенно если ожидается девальвация или ускорение инфляции. Техника может существенно подорожать, а рассрочка позволяет зафиксировать цену и платить постепенно с минимальной нагрузкой.

Но главное правило – не брать кредит на то, что вам на самом деле не нужно.

Нужно задать себе вопрос: хочу ли я эту вещь сейчас, или захочу ее через месяц или год? Стоит ли ради этого загонять себя в долги?

– Какие главные признаки "токсичного" кредита: когда лучше вообще не брать деньги в долг?

– Когда кредитная компания нигде не зарегистрирована и имеет неадекватно высокие проценты.

Нужно проверять, есть ли компания в списках НБУ и имеет ли лицензию на предоставление таких услуг.

Есть "белые" компании, которые работают легально, а есть полностью нелегальные. Именно к таким лучше не обращаться, потому что условия могут быть привлекательными только на бумаге, а в реальности – катастрофическими.

– Как проверить, какие компании "белые", а какие "черные"?

– Есть НБУ и официальный список лицензированных компаний. Эту информацию можно найти в открытом доступе в интернете.

Также желательно читать отзывы людей, которые уже имели дело с этими компаниями.

– "Деньги до зарплаты" под 0%: в чем реальный подвох таких предложений от микрофинансовых организаций?

– Мне сложно ответить, потому что лично я с этим не сталкивался. Но знаю, что для многих людей это становится кабалой, из которой очень трудно выбраться.

Уровень доходов в Украине низкий, и люди часто вынуждены пользоваться такими займами. Но проблема в том, что всегда будет не хватать денег, чтобы закрыть долг.

Если это разовая ситуация и срочно нужны средства – такое решение еще можно понять. Но если человек постоянно перекрывает одни микрозаймы другими, это уже очень опасная история.

– Что хуже для кредитной истории: просрочка платежа на один день или полное отсутствие кредитного прошлого?

– Просрочка хуже, чем отсутствие кредитной истории.

Отсутствие истории лишь настораживает банки, поэтому первый кредитный лимит может быть небольшим. А просрочка даже на один день – это уже нарушение условий договора.

– Досрочное погашение: всегда ли это выгодно заемщику и на какие пункты в договоре надо смотреть в первую очередь?

– Нужно смотреть, есть ли штрафы или дополнительные сборы за досрочное закрытие кредита.

В основном банки и финансовые компании относятся к этому лояльно, потому что быстрый возврат денег уменьшает их риски.

Но нужно внимательно читать договор. Ранее некоторые банки даже вводили штрафные санкции за досрочное погашение.

– Стоит ли брать новый кредит, чтобы закрыть старый, и когда такая стратегия имеет смысл?

– Это имеет смысл только тогда, когда новый кредит существенно дешевле предыдущего.

Например, если вы кредитовались под 35%, а нашли возможность взять кредит под 10%, тогда такая стратегия может быть выгодной.

Главное – чтобы новые ежемесячные платежи были ниже предыдущих.

– Потеря работы: каким должно быть первое действие человека в первый же день, если он имеет непогашенный долг?

– Нужно сообщить кредитору об изменении ситуации и возможных проблемах с выплатами.

Стабильный доход – одно из ключевых условий кредитного договора, поэтому важно сразу начать коммуникацию с банком или финансовой компанией.

Иногда может быть целесообразно продать залоговое имущество и закрыть кредит, чтобы не накапливать долги.

– Что делать, если платить за кредит нечем, а долг продолжает расти?

– В Украине процедура банкротства физических лиц формально существует, но хороших практических кейсов я пока не видел.

В таких ситуациях лучше обращаться к юристам, которые специализируются на кредитных вопросах.

Также очень важно, идет ли речь о банковском кредите или о займе от финансовой компании, потому что механизмы работы у них разные.