Країни-порушники повітряного простору Європи можуть отримати удари у відповідь, - Макрон

"Будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може зазнати ударів у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору", - заявив Макрон.

За його словами, повітряні інциденти у Європі свідчать про те, що жителям Старого Світу потрібні ефективні системи попередження про загрозу та тісна співпраця.

"Нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують. Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження, завдяки європейським балістичним можливостям. Отже, тут ідеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи", - додав президент Франції.