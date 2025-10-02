Країни-порушники повітряного простору Європи можуть отримати удари у відповідь, - Макрон

Порушники європейського повітряного простору повинні бути готові отримати удари у відповідь. Також важливо посилювати обороноздатність Європи, щоб мінімізувати будь-які загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції Еммануеля Макрона.
"Будь-хто, хто порушує європейський повітряний простір, може зазнати ударів у відповідь, бо це наше право, і ми забезпечимо повагу до європейського простору", - заявив Макрон.
За його словами, повітряні інциденти у Європі свідчать про те, що жителям Старого Світу потрібні ефективні системи попередження про загрозу та тісна співпраця.
"Нам потрібно мати системи попереднього сповіщення, щоб передбачати загрозу. Вони технічно існують. Треба відлякувати противника завдяки можливостям далекобійного ураження, завдяки європейським балістичним можливостям. Отже, тут ідеться водночас про інновації, але й про виробничу спроможність Європи", - додав президент Франції.
Нагадаємо, за останні два тижні у Польщі та північних країнах Європи було зафіксовано численні польоти невідомих дронів над військовими та інфраструктурними об'єктами.
Так, 27 вересня безпілотники спостерігал в районі авіабази Ерланд у Норвегії. На цьому летовищі розміщено велику кількість винищувачів F-35, а останнім часом там відбувалися навчання НАТО.
Того ж дня дрони уже вдруге помітили в Данії, зокрема над аеропортами в Ольборзі, Есбьергзі, Сеннерборзі та в районі авіабази "Скрідструп".
Також 29 вересня було помічено політ безплотника над норвезьким газовим родовищем Equinor у Північному морі.