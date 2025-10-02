Страны-нарушители воздушного пространства Европы могут получить ответные удары, - Макрон

"Любой, кто нарушает европейское воздушное пространство, может подвергнуться ответным ударам, потому что это наше право, и мы обеспечим уважение к европейскому пространству", - заявил Макрон.

По его словам, воздушные инциденты в Европе свидетельствуют о том, что жителям Старого Света нужны эффективные системы предупреждения об угрозе и тесное сотрудничество.

"Нам нужно иметь системы предварительного оповещения, чтобы предвидеть угрозу. Они технически существуют. Надо отпугивать противника благодаря возможностям дальнобойного поражения, благодаря европейским баллистическим возможностям. Таким образом, здесь речь идет одновременно об инновациях, но и о производственной способности Европы", - добавил президент Франции.