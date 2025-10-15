Країни Північної Європи та Балтії зобов'язалися профінансувати закупівлі зброї у США для України

Країни Балтії та Північної Європи зобов'язалися надати Україні фінансування для закупівлі американської зброї. Генсек альянсу Марк Рютте висловив упевненість, що до ініціативи приєднаються й інші союзники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі повідомив, що новий пакет фінансування може бути готовий уже сьогодні.

Його фінський колега Антті Хакканен підтвердив участь Фінляндії, підкресливши, що "вкрай важливо, щоб Україна отримала критично необхідну американську зброю".

Пошук нових джерел військової допомоги

Питання нового фінансування для України стало особливо актуальним після скорочення військової допомоги в липні та серпні. США раніше заявили, що більше не будуть оплачувати зброю, що поставляється. Тепер Європа шукає механізми, щоб продовжити підтримку Києва.

Зараз Україна отримує американські озброєння через спеціальну програму закупівель PURL. Вона дає змогу Києву купувати системи озброєння США, включно з протиракетними комплексами Patriot, за кошти, що надаються переважно європейськими партнерами.

Брак коштів і зростаючі загрози

Київ уже залучив близько 2 млрд доларів від шести країн до вересня. Однак ця сума значно менша за необхідний рівень, особливо на тлі посилення російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

"У мене є всі підстави вважати, що сьогодні багато інших країн підпишуться під цією ініціативою, - заявив Марк Рютте перед засіданням у Брюсселі. - Йдеться про критично важливе обладнання, включно із системами ППО і, зокрема, перехоплювачами".

Переговори та використання заморожених активів

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з Нідерландами, Німеччиною, Канадою, Швецією, Данією та Норвегією, щоб залучити більше коштів на купівлю американської зброї.

Тим часом Європейський союз працює над планом використання заморожених російських активів для надання Україні кредитів. Йдеться приблизно про 200 млрд євро. До ініціативи також долучаться Велика Британія та Канада. Лідери ЄС розраховують досягти політичної угоди з цього питання на саміті в Брюсселі наступного тижня.