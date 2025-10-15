Страны Северной Европы и Балтии обязались профинансировать закупки оружия у США для Украины

Страны Балтии и Северной Европы обязались предоставить Украине финансирование для закупки американского оружия. Генсек альянса Марк Рютте выразил уверенность, что к инициативе присоединятся и другие союзники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе сообщил, что новый пакет финансирования может быть готов уже сегодня.

Его финский коллега Антти Хакканен подтвердил участие Финляндии, подчеркнув, что "крайне важно, чтобы Украина получила критически необходимое американское оружие".

Поиск новых источников военной помощи

Вопрос нового финансирования для Украины стал особенно актуальным после сокращения военной помощи в июле и августе. США ранее заявили, что больше не будут оплачивать поставляемое оружие. Теперь Европа ищет механизмы, чтобы продолжить поддержку Киева.

Сейчас Украина получает американские вооружения через специальную программу закупок PURL. Она позволяет Киеву приобретать системы вооружения США, включая противоракетные комплексы Patriot, за средства, предоставляемые в основном европейскими партнерами.

Недостаток средств и растущие угрозы

Киев уже привлек около 2 млрд долларов от шести стран к сентябрю. Однако эта сумма значительно меньше необходимого уровня, особенно на фоне усиления российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

"У меня есть все основания полагать, что сегодня многие другие страны подпишутся под этой инициативой, - заявил Марк Рютте перед заседанием в Брюсселе. - Речь идет о критически важном оборудовании, включая системы ПВО и, в частности, перехватчики".

Переговоры и использование замороженных активов

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ведет переговоры с Нидерландами, Германией, Канадой, Швецией, Данией и Норвегией, чтобы привлечь больше средств на покупку американского оружия.

Тем временем Европейский союз работает над планом использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредитов. Речь идет примерно о 200 млрд евро. К инициативе также присоединятся Великобритания и Канада. Лидеры ЕС рассчитывают достичь политического соглашения по этому вопросу на саммите в Брюсселе на следующей неделе.