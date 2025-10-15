Канада і Британія схвалили репарації Україні з російських 300 млрд доларів, - Bloomberg

ЄС готується до політичного рішення про застосування заморожених активів Росії. Британія і Канада заявили про готовність діяти спільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як наголошується в повідомленні, Велика Британія і Канада підтримали план Європейського Союзу використати частину майже 300 млрд доларів заморожених активів російського Центробанку, які перебувають у країн "Великої сімки". Мета ініціативи - посилити фінансову підтримку України.

Як повідомили західні чиновники, союзники ЄС близькі до угоди про надання Україні кредитів через механізм, який дасть змогу не конфісковувати активи безпосередньо. Це рішення розглядається як важливий крок для зміцнення фінансової стійкості країни.

Кошти планують спрямувати на закупівлю озброєнь, включно з поставками зі США, після того, як адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення стягувати плату за зброю, що поставляється. Частину фінансування також буде спрямовано на підтримку української економіки.

Блокування активів і позиції країн ЄС

Згідно з даними британського МЗС, опублікованими в березні, у Великій Британії заморожено понад 25 млрд фунтів (33,3 мільярда доларів) російських активів. ЄС контролює близько 200 млрд євро (232 мільярди доларів). Досі Україна отримувала кошти лише з прибутку та відсотків, накопичених на цих активах.

Більша частина російських резервів зберігається через бельгійську клірингову палату Euroclear, що викликає обережність з боку Бельгії та деяких інших країн. Брюссель наполягає на створенні механізму страхування в разі можливих юридичних претензій з боку Росії.

Згідно з джерелами, ЄС або група країн-членів готові надати Euroclear гарантії для покриття потенційних ризиків. Питання юридичних гарантій залишається ключовою перешкодою в переговорах.

План угоди та участь союзників

ЄС розраховує досягти політичної угоди щодо використання російських активів уже наступного тижня на зустрічі в Брюсселі. Після цього Єврокомісія почне розробку правового механізму, який дасть змогу розпочати виділення коштів у другому кварталі 2026 року.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив готовність координувати дії з ЄС після переговорів із лідерами Франції та Німеччини. Він підкреслив, що союзники мають намір співпрацювати з іншими країнами G7, включно зі США, де також розміщена частина російських коштів.

Спільна заява лідерів ЄС

"Ми готові просуватися до використання, в координованій формі, вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки збройних сил України і тим самим підштовхнути Росію до перемовин", - ідеться у спільній заяві лідерів Франції, Німеччини та Великої Британії.

"Ми домовилися розвивати сміливі та інноваційні механізми, які підвищать ціну російської війни і посилять тиск на Москву. Це включає заходи проти тіньового російського флоту", - додали вони.