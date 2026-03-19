Трамп назвав "невеликою платою" додаткові 200 млрд доларів на війну з Іраном
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може звернутися до Конгресу з проханням виділити понад 200 млрд доларів на потреби армії, назвавши такі витрати "невеликою ціною" на тлі війни з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Ми хочемо бути у найкращій формі, у найкращій формі, в якій ми коли-небудь були", - заявив Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.
Він уточнив, що запит включатиме не лише витрати, пов’язані безпосередньо з війною проти Ірану, а й ширші потреби оборони.
"Це невелика ціна, яку треба заплатити, щоб переконатися, що ми залишаємося на найвищому рівні", - запевнив американський лідер.
За його словами, ключовим питанням є забезпечення армії достатніми запасами боєприпасів.
Водночас Трамп заперечив, що США відчувають дефіцит озброєння, наголосивши, що адміністрація діє "розсудливо" у витратах.
"Ми просимо про це з багатьох причин, навіть крім тих, про які ми говоримо щодо Ірану, додав він. - Зокрема, боєприпасів у нас багато, але ми їх зберігаємо".
На тлі війни з Іраном у США обговорюють різке збільшення оборонних витрат. Раніше The Washington Post повідомляло, що Пентагон уже звернувся до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу на понад 200 млрд доларів для фінансування війни проти Ірану.
Втім, всередині адміністрації немає єдності щодо подальших дій: частина радників Дональда Трампа, за даними The Wall Street Journal, виступає за швидке завершення конфлікту через зростання цін на нафту та ризики його затягування.
Дискусію підсилюють і сумніви щодо самої загрози з боку Ірану. Зокрема, директорка національної розвідки Тулсі Габбард не озвучила у виступі оцінку про те, що після ударів 2025 року Тегеран не намагався відновити ядерну програму, знищення якої Трамп називає головною метою війни.