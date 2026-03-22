Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку

02:37 22.03.2026 Нд
2 хв
Першою під ударом буде найбільша електростанція країни
aimg Едуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати знищать електростанції Ірану, якщо Тегеран протягом двох діб не відкриє Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

Читайте також: Нафтова блокада і суперечки з Ізраїлем. Чому Трамп не може оголосити "перемогу" над Іраном

За словами Трампа, першою під удар потрапить найбільша електростанція країни.

"Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю, без загрози, протягом 48 годин із цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні численні електростанції, починаючи з найбільшої", - написав президент США.

Зазначимо, що приблизно годиною раніше Дональд Трамп заявив, що США стерли Іран з лиця і досягли цілей на кілька тижнів раніше, ніж планували.

"Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - написав американський лідер у соцмережах.

Ормузька протока

Нагадаємо, кілька днів тому Дональд Трамп укотре заявив про перемогу над Іраном і наголосив, що Сполученим Штатам не потрібна Ормузька протока.

Хоча буквально вчора американський командувач, адмірал Бред Купер відзвітував, що США знищили радарну базу і спостережні пости Ірану, з яких велося відстеження танкерів в Ормузькій протоці. Тепер, як він стверджує, судноплавство в регіоні стане безпечнішим.

Також ми писали, що вже цілих 22 країни опублікували спільну заяву, в якій йшлося про те, що країни готові зробити свій внесок у забезпечення безпечного проходу через протоку.

