Трамп дав Ірану 48 годин, щоб відкрити Ормузьку протоку

За словами Трампа, першою під удар потрапить найбільша електростанція країни.

"Якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку повністю, без загрози, протягом 48 годин із цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні численні електростанції, починаючи з найбільшої", - написав президент США.

Зазначимо, що приблизно годиною раніше Дональд Трамп заявив, що США стерли Іран з лиця і досягли цілей на кілька тижнів раніше, ніж планували.

"Так, досяг, і на кілька тижнів раніше запланованого! Їхнє керівництво знищено, їхній флот і військово-повітряні сили зруйновано, у них немає ніякої оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я - ні!", - написав американський лідер у соцмережах.