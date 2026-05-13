Країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО, - Bloomberg
НАТО запросить чотири країни Перської затоки на саміт в Анкарі. Ключовими темами стануть конфлікт з Іраном та внутрішня напруга в Альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На саміт, що запланований на 7-8 липня у столиці Туреччини, ймовірно запросять міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Ці держави є членами Стамбульської ініціативи співпраці - партнерства між НАТО та країнами Близького Сходу, які не входять до складу Альянсу.
Зустріч відбудеться на тлі зростаючої трансатлантичної напруги через війну в Ірані після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не допомогли відкрити Ормузьку протоку, а згодом оголосив про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини.
Саміт другий рік поспіль планують провести у максимально спрощеному та стислому форматі. Такий регламент запровадили, щоб задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа.
Скорочення присутності США в Європі
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив плани щодо скорочення американської військової присутності у Німеччині. За його словами, з ЄС можуть перекинути понад 5 тисяч військових США.
Згідно з даними Politico, частина чиновників Пентагону була шокована таким рішенням, оскільки до цього виведення військ з Німеччини не планувалося.
Водночас у Міноборони США підтвердили наміри Трампа, а один із високопосадовців у коментарі The New York Times назвав це "покаранням Німеччини" за її позицію щодо війни в Ірані.
На цьому тлі Польща повідомила про готовність прийняти додаткові американські війська у разі їхнього перекидання із Західної Європи.