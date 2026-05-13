ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО, - Bloomberg

16:49 13.05.2026 Ср
2 хв
На саміті будуть обговорюватись дві ключові теми
aimg Валерій Ульяненко
Країни Перської затоки отримають запрошення на саміт НАТО, - Bloomberg Фото: саміт НАТО (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

НАТО запросить чотири країни Перської затоки на саміт в Анкарі. Ключовими темами стануть конфлікт з Іраном та внутрішня напруга в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: У НАТО очікують нової хвилі скорочення присутності військ США в Європі

На саміт, що запланований на 7-8 липня у столиці Туреччини, ймовірно запросять міністрів закордонних справ Бахрейну, Кувейту, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ці держави є членами Стамбульської ініціативи співпраці - партнерства між НАТО та країнами Близького Сходу, які не входять до складу Альянсу.

Зустріч відбудеться на тлі зростаючої трансатлантичної напруги через війну в Ірані після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за те, що вони не допомогли відкрити Ормузьку протоку, а згодом оголосив про виведення близько 5 тисяч військових з Німеччини.

Саміт другий рік поспіль планують провести у максимально спрощеному та стислому форматі. Такий регламент запровадили, щоб задовольнити вимоги президента США Дональда Трампа.

Скорочення присутності США в Європі

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив плани щодо скорочення американської військової присутності у Німеччині. За його словами, з ЄС можуть перекинути понад 5 тисяч військових США.

Згідно з даними Politico, частина чиновників Пентагону була шокована таким рішенням, оскільки до цього виведення військ з Німеччини не планувалося.

Водночас у Міноборони США підтвердили наміри Трампа, а один із високопосадовців у коментарі The New York Times назвав це "покаранням Німеччини" за її позицію щодо війни в Ірані.

На цьому тлі Польща повідомила про готовність прийняти додаткові американські війська у разі їхнього перекидання із Західної Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Об'єднані Арабські Емірати Туреччина Катар Кувейт Бахрейн
Новини
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Прильоти в Луцьку, блекаут в Коломиї, загиблі в Рівному: що відомо про наслідки атаки РФ
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес