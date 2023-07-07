Країни НАТО досі не визначились, що запропонувати Україні на саміті Альянсу, - WP

США, які мають найбільший вплив на рішення 31 члена Альянсу, протягом місяців маневрували, щоб знизити очікування України від саміту НАТО.

Вашингтон зосереджував розмову на гарантіях безпеки, а не на членстві в найближчій перспективі, яке багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати, поки Україна перебуває у стані війни з Росією.

Вільнюський саміт дасть Альянсу можливість виправити помилку, яка була допущена на саміті в Бухаресті у 2008 році, коли Україні та Грузії було сказано, що вони стануть членами колись у майбутньому, не повідомляючи, коли і як це станеться.

Такі гарантії безпеки можуть також служити для стримування Росії від будь-яких великих актів агресії в майбутньому.

Вступ України до НАТО

Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни на саміті НАТО у Вільнюсі. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього.

Лідер України зазначав, що рішення Альянсу щодо підтримки членства України, дасть більшу мотивацію нашим воїнам.

При цьому у Білому домі зазначали, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу до Альянсу, державі також слід впровадити низку реформ.

Більше про те, хто із західних країн ще не бачить Україну в НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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