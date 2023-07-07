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Страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, - WP

Фото: страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны-члены НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

США, которые оказывают наибольшее влияние на решения 31 члена Альянса, в течение месяцев маневрировали, чтобы снизить ожидания Украины от саммита НАТО.

Вашингтон сосредоточил разговор на гарантиях безопасности, а не на членстве в ближайшей перспективе, которое многие союзники считают невозможным даже обсуждать, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Вильнюсский саммит даст Альянсу возможность исправить ошибку, допущенную на саммите в Бухаресте в 2008 году, когда Украине и Грузии было сказано, что они станут членами когда-то в будущем, не сообщая, когда и как это произойдет.

Такие гарантии безопасности могут служить для сдерживания России от любых крупных актов агрессии в будущем.

Вступление Украины в НАТО

Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны на саммите НАТО в Вильнюсе. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Лидер Украины отмечал, что решение Альянса о поддержке членства Украины даст большую мотивацию нашим воинам.

При этом в Белом доме отмечалось, что Украина должна отвечать определенным требованиям для вступления в Альянс, государству также следует внедрить ряд реформ.

Больше о том, кто из западных стран еще не видит Украину в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

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