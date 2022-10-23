Країни G7 засудили повторне викрадення Росією керівництва та персоналу ЗАЕС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, оприлюднену на сайті Федерального міністерства закордонних справ.

Також країни "Великої сімки" вимагають вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під управління Москви. Адже це може ще більше поставити під загрозу безпечну та надійну роботу станції.

"Ми закликаємо РФ негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні", - мовиться у тексті.

Нагадаємо, 5 жовтня Путін своїм указом доручив "передати ЗАЕС під управління Росії".

Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.

Через декілька днів, 17 жовтня, окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

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