Страны G7 осудили повторное похищение Россией руководства и персонала ЗАЭС

Страны "Большой семерки" осудили повторное похищение оккупантами руководства и персонала Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7, обнародованное на сайте Федерального министерства иностранных дел.
"Мы призываем РФ немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному собственнику - Украине", - говорится в тексте.
Также страны "Большой семерки" требуют вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под управление Москвы. Это может еще больше поставить под угрозу безопасную и надежную работу станции.
Напомним, 5 октября Путин своим указом поручил "передать ЗАЭС под управление России".
После этого в МИД Украины отметили, что такой указ российского диктатора ничтожен.
Через несколько дней, 17 октября, оккупантиы похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.
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