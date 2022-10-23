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Страны G7 осудили повторное похищение Россией руководства и персонала ЗАЭС

Фото: G7 осудила повторное похищение Россией руководства и персонала ЗАЭС (europa.eu)
Автор: Олег Васкив

Страны "Большой семерки" осудили повторное похищение оккупантами руководства и персонала Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление G7, обнародованное на сайте Федерального министерства иностранных дел.

"Мы призываем РФ немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному собственнику - Украине", - говорится в тексте.

Также страны "Большой семерки" требуют вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки опрометчиво и опасно передать ЗАЭС под управление Москвы. Это может еще больше поставить под угрозу безопасную и надежную работу станции.

Напомним, 5 октября Путин своим указом поручил "передать ЗАЭС под управление России".

После этого в МИД Украины отметили, что такой указ российского диктатора ничтожен.

Через несколько дней, 17 октября, оккупантиы похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.

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Запорожская АЭС