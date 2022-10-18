ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 10:24
Росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС Фото: росіяни знову викрали співробітників Запорізької АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 жовтня, російські окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" у Telegram.

За даними компанії, росіяни затримали та відвезли у невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій ЗАЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

При цьому зараз про їхнє розташування інформації немає.

"Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі і всієї світової спільноти докласти всіх зусиль і вжити всіх можливих заходів щодо звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів і сприяти їх поверненню до виконання службових обов'язків", - заявили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС Валерія Мартинюка.

Також ми писали, що 1 жовтня росіяни викрадали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова, але відпустили його вже за два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб
Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів