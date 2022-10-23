ua ru
Нд, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни G7 засудили повторне викрадення Росією керівництва та персоналу ЗАЕС

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 05:48
Країни G7 засудили повторне викрадення Росією керівництва та персоналу ЗАЕС Фото: G7 засудила повторне викрадення Росією керівництва та персоналу ЗАЕС (europa.eu)
Автор: Олег Васьків

Країни "Великої сімки" засудили повторне викрадення окупантами керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, оприлюднену на сайті Федерального міністерства закордонних справ.

"Ми закликаємо РФ негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні", - мовиться у тексті.

Також країни "Великої сімки" вимагають вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під управління Москви. Адже це може ще більше поставити під загрозу безпечну та надійну роботу станції.

Нагадаємо, 5 жовтня Путін своїм указом доручив "передати ЗАЕС під управління Росії".

Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.

Через декілька днів, 17 жовтня, окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції