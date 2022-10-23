Країни G7 засудили повторне викрадення Росією керівництва та персоналу ЗАЕС
Країни "Великої сімки" засудили повторне викрадення окупантами керівництва та персоналу Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7, оприлюднену на сайті Федерального міністерства закордонних справ.
"Ми закликаємо РФ негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику - Україні", - мовиться у тексті.
Також країни "Великої сімки" вимагають вивести весь російський персонал з об'єкту та припинити будь-які спроби необачно та небезпечно передати ЗАЕС під управління Москви. Адже це може ще більше поставити під загрозу безпечну та надійну роботу станції.
Нагадаємо, 5 жовтня Путін своїм указом доручив "передати ЗАЕС під управління Росії".
Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.
Через декілька днів, 17 жовтня, окупанти викрали кількох співробітників Запорізької атомної електростанції.
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