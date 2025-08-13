Країни "Євротрійки" готові поновити санкції проти Ірану: названа головна умова

Удари США по Ірану

Нагадаємо, наприкінці червня американські війська приєдналися до операції Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів.

США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для цього вони використовували спеціальні протибункерні бомби, оскільки Іран сховав свої ядерні об'єкти глибоко під землею.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після атаки ядерна програма Ірану була знищена.

Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що Іран встиг вивезти звідти збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї.

Згодом у Ірані заявили, що для поновлення переговорів з США щодо ядерної програми Вашингтон має відшкодувати збитки, завдані ударами американських військових по ядерних об’єктах країни.