Країни "Євротрійки" готові поновити санкції проти Ірану: названа головна умова

Міністри закордонних справ "Євротрійки", до якої входять Німеччина, Франція та Британія, звернулися до ООН з листом, у якому повідомили про готовність відновити санкції проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Ключова умова для поновлення санкцій – це небажання уряду Ірану вживати заходів для відновлення переговорного процесу за своєю ядерною програмою. Глави МЗС також нагадали, що Іран може повернутися за стіл переговорів щодо своєї ядерної програми до кінця серпня.
"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Іран не захоче досягти дипломатичного рішення до кінця серпня 2025 року або не скористається можливістю продовження, країни "Євротрійки" готові запустити механізм повернення санкцій", - йдеться у листі міністрів.
Нагадаємо, наприкінці червня американські війська приєдналися до операції Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів.
США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для цього вони використовували спеціальні протибункерні бомби, оскільки Іран сховав свої ядерні об'єкти глибоко під землею.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після атаки ядерна програма Ірану була знищена.
Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що Іран встиг вивезти звідти збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї.
Згодом у Ірані заявили, що для поновлення переговорів з США щодо ядерної програми Вашингтон має відшкодувати збитки, завдані ударами американських військових по ядерних об’єктах країни.