Страны "Евротройки" готовы возобновить санкции против Ирана: названо главное условие

Удары США по Ирану

Напомним, в конце июня американские войска присоединились к операции Израиля против иранских ядерных объектов.

США атаковали три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз и Исфахан. Для этого они использовали специальные противобункерные бомбы, поскольку Иран спрятал свои ядерные объекты глубоко под землей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после атаки ядерная программа Ирана была уничтожена.

В то же время в СМИ появились слухи, что Иран успел вывезти оттуда обогащенный уран, который необходим для создания ядерного оружия.

Впоследствии в Иране заявили, что для возобновления переговоров с США по ядерной программе Вашингтон должен возместить ущерб, нанесенный ударами американских военных по ядерным объектам страны.