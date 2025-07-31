Іран назвав ключові умови для відновлення переговорів щодо ядерної програми з США
Для поновлення переговорів Ірану та США щодо ядерної програми Вашингтон має відшкодувати збитки, завдані ударами американських військових по ядерних об’єктах країни.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
"Сполучені Штати повинні пояснити, чому вони напали на нас у розпал переговорів, і гарантувати, що не повторять цього під час майбутніх раундів перемовин. Вони повинні компенсувати Ірану завдані ними збитки", – заявив міністр закордонних справ Ірану.
За словами Арагчі, під час і після 12-денної війни він обмінювався повідомленнями зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та сказав тому, що для вирішення багаторічного протистояння з приводу ядерної програми Ірану потрібне рішення, від якого виграють усі.
"Шлях до переговорів вузький, але не неможливий. Мені потрібно переконати керівництво, що якщо ми підемо на переговори, інша сторона підійде зі справжньою рішучістю укласти взаємовигідну угоду", – додав глава МЗС.
За його словами, така угода має включати фінансову компенсацію, і Віткофф нібито переконував іранського дипломата, що Вашингтон може погодитись на таку угоду, та запропонував відновити переговори.
Удари США по Ірану
Нагадаємо, наприкінці червня американські війська приєдналися до операції Ізраїлю проти іранських ядерних об'єктів.
США атакували три ядерні об'єкти в Ірані - Фордо, Натанз та Ісфахан. Для цього вони використовували спеціальні протибункерні бомби, оскільки Іран сховав свої ядерні об'єкти глибоко під землею.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після атаки ядерна програма Ірану була знищена.
Водночас у ЗМІ з'явилися чутки, що Іран встиг вивезти звідти збагачений уран, який необхідний для створення ядерної зброї.