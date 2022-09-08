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Поставки российского газа в Европу с начала года упали на 50%

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Москва, Четверг 08 сентября 2022 11:28
Поставки российского газа в Европу с начала года упали на 50% Фото: "Газпром" продал в Европу вдвое меньше газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома" в Telegam-канале.

"С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании - на 49%", - говорится в сообщении российского газового монополиста.

Напомним, летом "Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" в Европу до 20% от мощности газопровода, а со 2 сентября совсем остановив его, ссылаясь на утечку масла в турбине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

Президент России Владимир Путин угрожает остановить экспорт нефти и газа из страны, если европейские покупатели введут предельные цены.

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