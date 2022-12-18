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Вже на третину дешевше. ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ

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Брюссель, Неділя 18 грудня 2022 19:21
Вже на третину дешевше. ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ Фото: ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 19 грудня, країни-члени Європейського союзу зберуться, щоб в черговий раз обговорити максимальну ціну на газ. Вона може бути майже на третину нижчу за початкову пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На останньому засіданні уряд Чехії, який наразі головує в ЄС, запропонував знизити ліміт до 188 євро за мегават-годину порівняно з 275 євро, запропонованими Європейською комісією минулого місяця.

План обговорять міністри енергетики на завтрашньому засіданні. Пропозиція про втручання в ринок, яку вимагала група держав-членів ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів.

Останніми тижнями Німеччина виступала за обережний підхід, тоді як Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного з обмеженням ціни нижче 200 євро.

Новий проект дозволяє Європейській комісії припинити своє втручання на ринок, якщо воно підриває заходи щодо скорочення попиту на газ в ЄС. Виконавчий орган також негайно призупиняє механізм, якщо він загрожує безпеці постачання.

Угода щодо ліміту ціни на газ також розкриє ширший пакет заходів для стримування високих витрат на енергію, які викликають неспокій у компаній і споживачів. Ціни на газ та електроенергію рекордно зросли на початку цього року після глибокого скорочення поставок газу Росією через напад на Україну.

Нагадаємо, 7 вересня 2022 року, експерти з країн Євросоюзу вперше провели технічну нараду щодо запровадження ліміту цін на російський газ.

Раніше ми писали, що міністри енергетики країн ЄС не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ. Проте Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

РБК-Україна також повідомляло, що поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.

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