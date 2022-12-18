Вже на третину дешевше. ЄС знову збирається, щоб обговорити ціну на газ

Завтра, 19 грудня, країни-члени Європейського союзу зберуться, щоб в черговий раз обговорити максимальну ціну на газ. Вона може бути майже на третину нижчу за початкову пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На останньому засіданні уряд Чехії, який наразі головує в ЄС, запропонував знизити ліміт до 188 євро за мегават-годину порівняно з 275 євро, запропонованими Європейською комісією минулого місяця.

План обговорять міністри енергетики на завтрашньому засіданні. Пропозиція про втручання в ринок, яку вимагала група держав-членів ще навесні, викликала глибокий розкол серед урядів.

Останніми тижнями Німеччина виступала за обережний підхід, тоді як Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного з обмеженням ціни нижче 200 євро.

Новий проект дозволяє Європейській комісії припинити своє втручання на ринок, якщо воно підриває заходи щодо скорочення попиту на газ в ЄС. Виконавчий орган також негайно призупиняє механізм, якщо він загрожує безпеці постачання.