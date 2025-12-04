Країни Балтії можуть демонтувати залізничне сполучення з РФ та Білоруссю

Естонський лідер Алар Каріс зазначив, що у разі ухвалення країнами рішення щодо демонтажу він має проводитись спільно. За його словами, ситуації Латвії, Литви та Естонії відрізняються, тому логічною буде скоординована дія.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що важливо діяти скоординовано щодо Балтійської лінії оборони. Він додав, що необхідно співпрацювати з Польщею, яка також розглядає питання щодо створення Східної лінії оборони.

Науседа зазначив, що Єврокомісія розгляне питання щодо забезпечення фінансування як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. За його словами, країни Балтії працюють над заходами контрмобільності, і відмова від залізничних колій до східних країн стала б їх частиною.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс підкреслив, що рішення будуть ухвалюватися спільно. Він додав, що роботу щодо цього питання продовжать на урядовому рівні із залученням військових та оборонних експертів.