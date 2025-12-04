RU

Страны Балтии могут демонтировать железнодорожное сообщение с РФ и Беларусью

Фото: решение по демонтажу железной дороги страны Балтии хотят принимать совместно (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Президенты Латвии, Литвы, Эстонии заявили, что решение о демонтаже железнодорожного сообщения с РФ и Беларусью должно быть общим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Эстонский лидер Алар Карис отметил, что в случае принятия странами решения о демонтаже он должен проводиться совместно. По его словам, ситуации Латвии, Литвы и Эстонии отличаются, поэтому логичным будет скоординированное действие.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно действовать скоординировано по Балтийской линии обороны. Он добавил, что необходимо сотрудничать с Польшей, которая также рассматривает вопрос о создании Восточной линии обороны.

Науседа отметил, что Еврокомиссия рассмотрит вопрос об обеспечении финансирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По его словам, страны Балтии работают над мерами контрмобильности, и отказ от железнодорожных путей в восточные страны стал бы их частью.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что решения будут приниматься совместно. Он добавил, что работу по этому вопросу продолжат на правительственном уровне с привлечением военных и оборонных экспертов.

 

Напомним, недавно агенты "Атеш" провели успешную диверсию на российской железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области.

В результате диверсии был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом. Ее результатом стала цепная реакция задержек в критически важных поставках для оккупантов.

Кроме того, партизаны устроили взрыв в Ленинградской области - в результате поезд, перевозивший военный груз, сошел с рельсов. В результате диверсии было парализовано движение поездов сообщением Санкт-Петербург - Псков.

