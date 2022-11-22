ua ru
Вт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країнам НАТО, які межують з Україною, слід подумати про нову ППО, - глава МЗС Латвії

Новость на русском →
Латвія, Вівторок 22 листопада 2022 10:12
Країнам НАТО, які межують з Україною, слід подумати про нову ППО, - глава МЗС Латвії Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нещодавнє падіння ракети в Польщі стало ще одним підтвердженням того, що країнам НАТО, особливо тим, що межують з Україною, слід подумати про додаткову протиповітряну оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Він зазначив, що у проекті урядової декларації, зокрема, порушувалося і питання ППО - на це виділено додаткові кошти.

Рінкевичс також додав, що розслідування падіння ракети у Пшеводуві все ще продовжується. Наразі нової інформації немає.

При цьому зрозуміло, що якби не було російського вторгнення в Україну, такого інциденту не сталося б.

Як повідомлялося раніше, 15 листопада в Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули дві людини.

Польща та США схиляються до думки, що впала ракета української ППО. Тим часом, президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська ракета, а не українська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Латвія Польща
NEWS
Скільки ще триватимуть відключення світла. Енергетики дали невтішний прогноз
Скільки ще триватимуть відключення світла. Енергетики дали невтішний прогноз
DAILY
Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему
Юрій Дощатов, Юлія Акимова Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему