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Странам НАТО, которые граничат с Украиной, нужно подумать о новой ПВО, - глава МИД Латвии

Новина українською →
Латвия, Вторник 22 ноября 2022 10:12
Странам НАТО, которые граничат с Украиной, нужно подумать о новой ПВО, - глава МИД Латвии Фото: министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook.com/edgars_rinkevics)
Автор: Елизавета Драбкина

Недавнее падение ракеты в Польше стало еще одним подтверждением того, что странам НАТО, особенно тем, которые граничат с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Он отметил, что в проекте правительственной декларации, в частности, поднимался и вопрос ПВО - на это выделены дополнительные средства.

Ринкевичс также добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводуве все еще продолжается. На данный момент новой информации нет.

При этом понятно, что если бы не было российского вторжения в Украину, такого инцидента не случилось бы.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Польша и США склоняются к мнению, что упала ракета украинской ПВО. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская ракета, а не украинская.

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