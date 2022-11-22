Странам НАТО, которые граничат с Украиной, нужно подумать о новой ПВО, - глава МИД Латвии

Недавнее падение ракеты в Польше стало еще одним подтверждением того, что странам НАТО, особенно тем, которые граничат с Украиной, следует задуматься о дополнительной противовоздушной обороне.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Он отметил, что в проекте правительственной декларации, в частности, поднимался и вопрос ПВО - на это выделены дополнительные средства.

Ринкевичс также добавил, что расследование падения ракеты в Пшеводуве все еще продолжается. На данный момент новой информации нет.

При этом понятно, что если бы не было российского вторжения в Украину, такого инцидента не случилось бы.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Польше упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

Польша и США склоняются к мнению, что упала ракета украинской ПВО. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская ракета, а не украинская.

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