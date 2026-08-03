У Красноярську перед візитом Путіна різко подешевшав бензин

У російському Красноярську перед візитом російського диктатора Володимира Путіна на автозаправних станціях різко впали ціни на пальне. Крім того, зникли й обмеження на його продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

Місцеві жителі повідомили, що разом із падінням цін на 20-25 рублів АЗС скасували й ліміти на обсяг пального, яке відпускають в одні руки.

Ексдепутат міської ради Красноярська Ігор Гриньов розповів, що працівники заправок підтверджують термінове завезення бензину з сусідніх областей: марки А-92 та А-98 екстрено привезли з Омська, а А-95 - з Ачинська.

Водночас у компанії "Красноярськнафтопродукт" зниження цін пояснили "тимчасовим поліпшенням логістики" та надходженням додаткового обсягу пального. На підприємстві одразу попередили: завезені запаси обмежені, і після їх вичерпання вартість бензину знову зросте.

Аналогічна ситуація сталася і півтора тижні тому під час поїздки російського диктатора до Іркутська. Тоді на всіх АЗС міста також раптово та синхронно подешевшав бензин.

Нагадаємо, за останні два місяці українські безпілотники вивели з ладу близько 40% нафтопереробних потужностей Росії. Через це дефіцит пального відчули приблизно 50 мільйонів жителів РФ.