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В Красноярске перед визитом Путина резко подешевел бензин

22:44 03.08.2026 Пн
2 мин
Вместе с падением цен АЗС отменили и лимит на объем продаж в одни руки
aimg Валерий Ульяненко
В Красноярске перед визитом Путина резко подешевел бензин Фото: АЗС в России (Getty Images)
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В российском Красноярске перед визитом российского диктатора Владимира Путина на автозаправочных станциях резко упали цены на топливо. Кроме того, исчезли и ограничения на его продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Местные жители сообщили, что вместе с падением цен на 20-25 рублей АЗС отменили и лимиты на объем топлива, отпускаемого в одни руки.

Эксдепутат горсовета Красноярска Игорь Гринев рассказал, что работники заправок подтверждают срочный завоз бензина из соседних областей: марки А-92 и А-98 экстренно привезли из Омска, а А-95 - из Ачинска.

В то же время в компании "Красноярскнефтепродукт" снижение цен объяснили "временным улучшением логистики" и поступлением дополнительного объема горючего. На предприятии сразу предупредили: ввезенные запасы ограничены, и после их исчерпания стоимость бензина снова вырастет.

Аналогичная ситуация произошла и полторы недели назад во время поездки российского диктатора в Иркутск. Тогда на всех АЗС города внезапно и синхронно подешевел бензин.

Напомним, за последние два месяца украинские беспилотники вывели из строя около 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Из-за этого дефицит топлива почувствовали около 50 миллионов жителей РФ.

Отметим, удары по российским НПЗ в тылу привели не только к перебоям с топливом на заправках, но и начали отражаться на экономике страны. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что топливный кризис уже влияет на стоимость товаров и услуг.

В то же время российский диктатор признал наличие проблем с обеспечением топливом, но при этом заявил, что ситуация якобы "не является критической".

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