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Удари НПЗ дають ефект? У Росії визнали, що паливна криза розганяє ціни

16:55 24.07.2026 Пт
2 хв
Росіяни незабаром відчують на собі ефект дальнобійних санкцій
aimg Анастасія Никончук
Удари НПЗ дають ефект? У Росії визнали, що паливна криза розганяє ціни Фото: Володимир Путін (GettyImages)
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Глава Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна визнала, що паливна криза в країні вже почала відбиватися на інфляції. За її словами, подорожчання палива поширюється на вартість товарів та послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію видання "Meduza".

Визнання прозвучало офіційно

Голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, що ситуація на паливному ринку вже впливає на зростання цін у країні.

Таку заяву вона зробила під час прес-конференції після рішення регулятора зменшити ключову ставку.

За словами глави російського Центробанку, оперативні дані свідчать про те, що зростання вартості палива починає відбиватися на цінах широкого кола товарів та послуг.

"Оперативні дані вказують на те, що подорожчання палива починає поширюватися на ціни широкого кола товарів і послуг", - сказала Набіулліна.

При цьому вона наголосила, що Центробанк розглядає прискорення інфляції як тимчасове явище.

Що кажуть у Центробанку РФ

Набіулліна заявила, що з стабілізацією ситуації на паливному ринку інфляційні очікування можуть знизитися.

Як приклад, вона навела підвищення ПДВ, після якого, за її словами, очікування населення спочатку зросли, а потім скоригувалися.

"У міру стабілізації ситуації на паливному ринку інфляційні очікування можуть піти вниз. Приблизно так вони відреагували на підвищення ПДВ: після короткострокового сплеску очікування досить швидко скоригувалися", - зазначила голова ЦБ.

Вона також стверджує, що ситуація на російському паливному ринку вже поступово нормалізується.

Що відомо про паливну кризу

Однією з ключових причин дефіциту палива в Росії стали удари українських безпілотників на великі нафтопереробні заводи.

На тлі скорочення переробки в ряді російських регіонів влада ввела різні обмеження на продаж бензину, включаючи ліміти на обсяг палива при одній заправці та використання QR-кодів.

Дефіцит палива призвів до зростання цін на бензин, а тепер, як визнали в Центробанку РФ, цей процес почав відбиватися на вартості інших товарів та послуг.

Незважаючи на це, російська влада продовжує заявляти, що розраховує на швидку стабілізацію ситуації на внутрішньому ринку палива.

Нагадуємо, що за даними української розвідки, близько 95% пасажирських перевезень у Росії виконуються на літаках Airbus та Boeing, а на середньомагістральних та далекомагістральних рейсах – повністю на західній авіатехніці. У ГУР зазначають, що без доступу до іноземних комплектуючих криза в цивільній авіації РФ продовжує заглиблюватися.

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