ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза (видео)

05:23 16.06.2026 Вт
1 мин
Что известно о последствиях ночной атаки дронов в Краснодарском крае?
aimg Екатерина Коваль
В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза (видео) Фото: из-за атаки перекрыли движение по местной трассе (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ночью 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края и OSINT-каналы.

Что известно

Пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территорию нефтебазы. К тушению привлечены 32 человека и 7 единиц техники.

На месте работают специальные и экстренные службы.

После атаки временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций.

Читайте также:Кремль разрешил выпускать "грязное" топливо из-за атак ВСУ

Удары по нефтяной инфраструктуре России продолжаются уже не первый месяц.

Среди последних - поражение объекта в Ярославской области на расстоянии более 700 километров от украинской границы. Последствия ощутили даже водители в Москве и Петербурге - крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на бензин идизель.

По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, порт Туапсе больше не отгружает нефть - удары ВСУ подрывают основы главной доходной отрасли РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НАФТА Краснодарский край Война в Украине
Новости
Ядерный бомбардировщик B-52 разбился в США (видео)
Ядерный бомбардировщик B-52 разбился в США (видео)
Аналитика
Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Миллиарды Абрамовича. Почему средства от продажи «Челси» до сих пор не поступили в Украину