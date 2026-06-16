В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза (видео)
Ночью 16 июня в станице Полтавской Краснодарского края после атаки беспилотников загорелась нефтебаза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края и OSINT-каналы.
Что известно
Пожар возник из-за падения обломков беспилотника на территорию нефтебазы. К тушению привлечены 32 человека и 7 единиц техники.
На месте работают специальные и экстренные службы.
После атаки временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Полтавская нефтебаза является промежуточным звеном между нефтеперерабатывающими заводами компании «Лукойл» и конечными потребителями - сетями автозаправочных станций.
Удары по нефтяной инфраструктуре России продолжаются уже не первый месяц.
Среди последних - поражение объекта в Ярославской области на расстоянии более 700 километров от украинской границы. Последствия ощутили даже водители в Москве и Петербурге - крупные сети АЗС ввели жесткие лимиты на бензин идизель.
По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, порт Туапсе больше не отгружает нефть - удары ВСУ подрывают основы главной доходной отрасли РФ.