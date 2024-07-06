Краще не користуватися. Українцям назвали найбільш енерговитратні прилади

Ситуація у енергосистемі складна. Тому електроенергію варто економити, зокрема, відмовившись від використання енерговитратних приладів у побуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК " Київські електромережі ".

"Через дефіцит електроенергії, по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень", - йдеться у повідомленні.

Так, перший крок - це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.

"Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів - зробіть це", - кажуть енергетики.

Згідно інфографіці, яку обпублікували енергеттики, найбільше світла споживає електроплита, на другому місці - кондіціонер, на третьому - фен, праска та електрочайник. Найменше споживає електрообігрівач та пральна машина.