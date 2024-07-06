Краще не користуватися. Українцям назвали найбільш енерговитратні прилади
Ситуація у енергосистемі складна. Тому електроенергію варто економити, зокрема, відмовившись від використання енерговитратних приладів у побуті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Київські електромережі".
"Через дефіцит електроенергії, по всій Україні вводяться стабілізаційні або екстрені відключення світла. Зробімо прості кроки, які під силу кожному, щоб зменшити кількість і тривалість цих відключень", - йдеться у повідомленні.
Так, перший крок - це енергоефективне споживання електроенергії протягом всієї доби.
"Якщо можете уникнути використання потужних електроприладів - зробіть це", - кажуть енергетики.
Згідно інфографіці, яку обпублікували енергеттики, найбільше світла споживає електроплита, на другому місці - кондіціонер, на третьому - фен, праска та електрочайник. Найменше споживає електрообігрівач та пральна машина.
Ситуація зі світлом в Україні
Російські війська вже здійснили вісім масованих атак по енергетиці України, починаючи з березня.
Крім цього, вони за допомогою дронів б'ють по енергооб'єктах ще й точково. Наприклад, під час атки БПЛА в ніч на 6 липня, Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Через це проблеми зі світлом виникли у Сумах та в окремих районах Харківської області.
Тим не менш графіки відключень світла 6 липня не діятимуть протягом п'яти годин, хоча очікувалося, що світло за графіками подаватимуть цілий день.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.