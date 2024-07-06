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Не лише Сумська область. Через атаку дронів проблеми зі світлом у ще одному регіоні

Харківська область, Субота 06 липня 2024 08:44
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Не лише Сумська область. Через атаку дронів проблеми зі світлом у ще одному регіоні Фото: через атаку дронів проблеми зі світлом ще й у Харківській області (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Внаслідок російської атаки дронів у ніч на 6 липня фіксуються проблеми зі світлом у двох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram НЕК "Укренерго".

Повідомляється, що сьогодні вночі росіяни атакували дронами енергетичний об'єкт у Сумській області. В результаті було знеструмлено побутові та промислові споживачі:

  • у місті Суми
  • в окремих районах Харківської області

Станом на ранок енергопостачання більшості споживачів відновлено. Продовжуються аварійно-ремонтні роботи.

Нічна атака

Раніше повідомлялося про вибухи у Сумах під час російської атаки кількома групами ударних безпілотників. Внаслідок атаки було знеструмлено населені пункти Сумської області у кількох районах.

Місцевий водоканал повідомляв, що у зв'язку з знеструмленням об'єктів було тимчасово припинено подачу води до міста.

Згідно з ранковим зведенням сил ППО, противник запустив 27 дронів-камікадзе з Криму та Курської області. До відбиття атаки залучалися мобільні вогневі групи, зенітні ракетні підрозділи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

"Цієї ночі захисникам неба вдалося вразити 24 "шахеди", - зазначив командувач Микола Олещук.

Дрони збивали у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

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Укренерго Харків Дрони
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