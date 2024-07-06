Лучше не пользоваться. Украинцам назвали наиболее энергозатратные приборы
Ситуация в энергосистеме сложная. Поэтому электроэнергию стоит экономить, в частности, отказавшись от использования энергозатратных приборов в быту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Киевские электросети".
"Из-за дефицита электроэнергии, по всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений", - говорится в сообщении.
Так, первый шаг - это энергоэффективное потребление электроэнергии на протяжении всех суток.
"Если можете избежать использования мощных электроприборов - сделайте это", - говорят энергетики.
Согласно инфографике, которую обнародовали энергеттики, больше всего света потребляет электроплита, на втором месте - кондиционер, на третьем - фен, утюг и электрочайник. Меньше всего потребляет электрообогреватель и стиральная машина.
Ситуация со светом в Украине
Российские войска уже совершили восемь массированных атак по энергетике Украины, начиная с марта.
Помимо этого, они с помощью дронов бьют по энергообъектам еще и точечно. Например, во время атки БПЛА в ночь на 6 июля, Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Из-за этого проблемы со светом возникли в Сумах и в отдельных районах Харьковской области.
Тем неменее графики отключений света 6 июля не будут действовать в течение пяти часов, хотя ожидалось, что свет по графикам будут подавать целый день.
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