Лучше не пользоваться. Украинцам назвали наиболее энергозатратные приборы

Ситуация в энергосистеме сложная. Поэтому электроэнергию стоит экономить, в частности, отказавшись от использования энергозатратных приборов в быту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК " Киевские электросети ".

"Из-за дефицита электроэнергии, по всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений", - говорится в сообщении.

Так, первый шаг - это энергоэффективное потребление электроэнергии на протяжении всех суток.

"Если можете избежать использования мощных электроприборов - сделайте это", - говорят энергетики.

Согласно инфографике, которую обнародовали энергеттики, больше всего света потребляет электроплита, на втором месте - кондиционер, на третьем - фен, утюг и электрочайник. Меньше всего потребляет электрообогреватель и стиральная машина.