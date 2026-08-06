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У Краматорську тимчасово закрили деякі відділення "Укрпошти": список адрес

13:44 06.08.2026 Чт
2 хв
Де тепер відправити чи отримати посилки не вдасться?
aimg Ірина Костенко
У Краматорську перестали працювати чотири відділення "Укрпошти" (фото ілюстративне: Getty Images)

На території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотирьох відділень "Укрпошти".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.

Головне:

  • Вимушена пауза: у Краматорській громаді через безпекову ситуацію тимчасово призупинили роботу чотирьох відділень "Укрпошти".
  • Про які локації йдеться: не працюють відділення на проспекті Металургів, а також на вулицях Нижня, Депутатська та Софіївська.
  • Де отримувати послуги: решта відділень "Укрпошти" продовжують працювати у звичному режимі, забезпечуючи операції з посилками й фінансові послуги.

Чому та які відділення "Укрпошти" не працюють

Українцям розповіли, що роботу деяких відділень акціонерного товариства "Укрпошта" на території Краматорської громади призупинили вимушено - у зв'язку з безпековою ситуацією.

Йдеться про чотири поштові відділення за такими адресами:

  • проспект Металургів, 2 - відділення №84303;
  • вулиця Нижня, 104 - відділення №84308;
  • вулиця Депутатська, 13 - відділення №84311;
  • вулиця Софіївська, 149 - відділення №84318.

Публікація Краматорської міської ради (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Як місцевим мешканцям отримати необхідні послуги

За даними міської ради, мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати.

Йдеться, зокрема, про:

  • відправлення посилок;
  • отримання посилок.
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Наголошується, що "Укрпошта" продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, "наскільки це дозволяє безпекова ситуація".

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у Краматорській міській раді.

Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.

Наступного дня, 5 серпня, стало відомо, що Краматорськ тимчасово залишився без води.

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