У Краматорську тимчасово закрили деякі відділення "Укрпошти": список адрес

На території Краматорської громади Донецької області призупинили роботу одразу чотирьох відділень "Укрпошти".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Краматорської міської ради у Facebook.
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Українцям розповіли, що роботу деяких відділень акціонерного товариства "Укрпошта" на території Краматорської громади призупинили вимушено - у зв'язку з безпековою ситуацією.
Йдеться про чотири поштові відділення за такими адресами:
За даними міської ради, мешканці міста й надалі можуть отримати повний спектр поштових та фінансових послуг у відділеннях, які продовжують працювати.
Йдеться, зокрема, про:
Наголошується, що "Укрпошта" продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, "наскільки це дозволяє безпекова ситуація".
"Дякуємо за розуміння", - підсумували у Краматорській міській раді.
Нагадаємо, 4 серпня російські загарбники скинули на центр Краматорська авіаційні бомби. Постраждали десятки людей.
Наступного дня, 5 серпня, стало відомо, що Краматорськ тимчасово залишився без води.
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