RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов

13:44 06.08.2026 Чт
2 мин
Где теперь отправить или получить посылки не удастся?
aimg Ирина Костенко
В Краматорске перестали работать четыре отделения "Укрпочты" (фото иллюстративное: Getty Images)

На территории Краматорской громады Донецкой области приостановили работу сразу четырех отделений "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.

Главное:

  • Вынужденная пауза: в Краматорской громаде из-за ситуации безопасности временно приостановили работу четырех отделений "Укрпочты".
  • О каких локациях идет речь: не работают отделения на проспекте Металлургов, а также на улицах Нижняя, Депутатская и Софиевская.
  • Где получать услуги: остальные отделения "Укрпочты" продолжают работать в обычном режиме, обеспечивая операции с посылками и финансовые услуги.

Почему и какие отделения "Укрпочты" не работают

Украинцам рассказали, что работу некоторых отделений акционерного общества "Укрпочта" на территории Краматорской громады приостановили вынужденно - в связи с ситуацией с безопасностью.

Речь идет о четырех почтовых отделениях по следующим адресам:

  • проспект Металлургов, 2 - отделение №84303;
  • улица Нижняя, 104 - отделение №84308;
  • улица Депутатская, 13 - отделение №84311;
  • улица Софиевская, 149 - отделение №84318.

Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Как местным жителям получить необходимые услуги

По данным городского совета, жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать.

Речь идет, в частности, про:

  • отправку посылок;
  • получение посылок.

Читайте также: Россия ударила КАБом по отделению "Новой почты" в Краматорске

Подчеркивается, что "Укрпочта" продолжает обеспечивать непрерывное предоставление услуг, "насколько это позволяет ситуация с безопасностью".

"Благодарим за понимание", - подытожили в Краматорском городском совете.

Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.

На следующий день, 5 августа, стало известно, что Краматорск временно остался без воды.

Читайте также, как администрация области усилила обязательную эвакуацию детей из Краматорской громады.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КраматорскДонецкая областьпосилкипослугиВойна в УкраинеУкрпочтаДокументыПенсии в УкраинеПенсионеры