В Краматорске временно закрыли некоторые отделения "Укрпочты": список адресов

На территории Краматорской громады Донецкой области приостановили работу сразу четырех отделений "Укрпочты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали, что работу некоторых отделений акционерного общества "Укрпочта" на территории Краматорской громады приостановили вынужденно - в связи с ситуацией с безопасностью.
Речь идет о четырех почтовых отделениях по следующим адресам:
По данным городского совета, жители города и дальше могут получить полный спектр почтовых и финансовых услуг в отделениях, которые продолжают работать.
Речь идет, в частности, про:
Подчеркивается, что "Укрпочта" продолжает обеспечивать непрерывное предоставление услуг, "насколько это позволяет ситуация с безопасностью".
"Благодарим за понимание", - подытожили в Краматорском городском совете.
Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.
На следующий день, 5 августа, стало известно, что Краматорск временно остался без воды.
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