У Краматорську стався вибух у гуртожитку: постраждали дві дитини, одна загинула

Випадки з постраждалими дітьми

Нагадаємо, що минулого місяця в одному з будинків Херсонської області через необачне поводження з боєприпасами стався вибух.

Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик.

Крім того, на початку весни у місті Світловодськ Кіровоградської області невідомий предмет вибухнув у руках дитини. Внаслідок цього дівчинка отримала травми.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на територіях забруднених вибухонебезпечними предметами встановлюють попереджувальні знаки.

Вони мають запобігти випадковому потраплянню людей у небезпечні зони.

Також ми писали, як пояснити дітям про небезпеку вибухонебезпечних предметів, адже вони можуть бути замасковані під іграшки, мобільні телефони чи навіть звичайні речі.

В Україні навіть створено сайт "Суперкоманда проти мін", де у форматі ігор, коміксів та мультфільмів розповідається про правила безпечної поведінки.

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