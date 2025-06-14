В Краматорске произошел взрыв в общежитии: пострадали два ребенка, один погиб

Трагедия произошла вчера вечером в местном общежитии. Как сообщается, один парень, 15 лет, умер в больнице. За жизнь его 13-летнего брата и еще одного 15-летнего парня борются врачи.

Что именно стало причиной взрыва сейчас устанавливает следствие.

Известно, что около 16:00 двое несовершеннолетних братьев находились в комнате своего товарища и в этот момент произошел взрыв.

По предварительной информации, сдетонировал взрывоопасный предмет.

Дети с многочисленными осколочными ранениями и переломами были срочно госпитализированы.

"К сожалению, сердце одного из ребят не выдержало. Двое других находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, в травмпункт был доставлен 6-летний мальчик, который в момент взрыва находился под окнами комнаты. У ребенка диагностированы ссадины и ушибы, угрозы для жизни нет", - добавили в полиции.

По данному делу открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.