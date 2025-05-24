На Херсонщині вибухнув боєприпас у будинку: загинула дитина, п'ятеро постраждали

В одному з будинків на Херсонщині через необачне поводження з боєприпасами стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку.

"На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", - повідомив глава ОВА.

Також, за його даними, постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої - гостра реакція на стрес, а 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

"Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомив Прокудін.

Пізніше Прокудін повідомив, про ще трьох постраждалих внаслідок необачного поводження з боєприпасами.

Як виявилось, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей - 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка.

"Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують", - пояснив глава ОВА.

Прокудін також нагадав, що вибухонебезпечні предмети - не іграшка. Та закликав не намагатись самостійно вилучати їх із землі.

"Не беріть до рук, не розбирайте та не переносьте з місця на місце. Не ризикуйте життям - своїм та близьких!", - підсумував він.