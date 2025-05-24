ua en ru
Сб, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Херсонщині вибухнув боєприпас у будинку: загинула дитина, п'ятеро постраждали

Калинівське, Субота 24 травня 2025 20:51
UA EN RU
На Херсонщині вибухнув боєприпас у будинку: загинула дитина, п'ятеро постраждали Фото: вибух у будинку на Херсонщині стався через необачне поводження з боєприпасами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В одному з будинків на Херсонщині через необачне поводження з боєприпасами стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 8-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку.

"На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик", - повідомив глава ОВА.

Також, за його даними, постраждали дві жінки. У 36-річної потерпілої - гостра реакція на стрес, а 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію та множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

"Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - повідомив Прокудін.

Пізніше Прокудін повідомив, про ще трьох постраждалих внаслідок необачного поводження з боєприпасами.

Як виявилось, мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дітей - 8-річний хлопчик та 16-річна дівчинка.

"Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Також шпиталізували чоловіка 1989 року народження. В нього діагностували мінно-вибухову травму. Медики його дообстежують", - пояснив глава ОВА.

Прокудін також нагадав, що вибухонебезпечні предмети - не іграшка. Та закликав не намагатись самостійно вилучати їх із землі.

"Не беріть до рук, не розбирайте та не переносьте з місця на місце. Не ризикуйте життям - своїм та близьких!", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Харківській області через вибух снаряду постраждала дитина.

Крім того, напочатку року під Харковом загинув 10-річний хлопчик. Як відомо, хлопчик підірвався вночі у своїй кімнаті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
Хотів бути першим? Трамп проговорився про обмін "1000 на 1000" до його початку
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"